В Emirates разъяснили ситуацию с задымившимся самолетом в Пулково
Пресс-служба авиакомпании Emirates в субботу, 1 июля, дала официальный комментарий по поводу рейса из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанного накануне из-за задымления.
По данным перевозчика, задымление обнаружили при буксировке на взлетную полосу. Самолет вернули к месту стоянки.
«В качестве меры предосторожности все пассажиры и члены экипажа были высажены, а к самолету прибыли представители местных властей и пожарной службы. После завершения проверки пассажиры вновь прошли на посадку, и самолет вылетел с задержкой», — говорится в сообщении.
В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства и подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа имеет первостепенное значение.
Изначально самолет должен был вылететь в 23:15 мск. Из-за происшествия вылет был задержан до 1 июля 04:49. Известно, что на борту присутствовала делегация из Вьетнама, приезжавшая на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.