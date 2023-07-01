Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково

Следователи выехали на место происшествия в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге для проведения проверки. Об этом пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте сообщила 1 июля в Telegram-канале.

«30 июня 2023 года поступило сообщение о задымлении самолета с пассажирами на борту, который собирался вылетать из аэропорта Пулково. Задымление локализовано, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали. Причина задымления устанавливается», — сказано в публикации.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.

Вечером 30 июня сообщалось, что в самолете авиакомпании Emirates произошло задымление. Борт собирался вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, самолет был отбуксирован обратно на место стоянки.