Двигатель загорелся у самолета перед вылетом из аэропорта Пулково

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге произошло задымление в самолете. Об этом 30 июня со ссылкой на источник сообщил 78.ru в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании Emirates, который должен был отправиться в Дубай. По информации телеканала, в момент подготовки к взлету загорелся двигатель.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, самолет был отбуксирован обратно на место стоянки. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, люди высажены в терминал. Сейчас принимаются все меры для сокращения времени задержки.

24 апреля самолет компании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду. Позднее управление гражданской авиации Непала заявило, что ЧП нет, самолет Fly Dubai летит по расписанию в Дубай.