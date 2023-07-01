На борту задымившегося самолета в Пулково была делегация из Вьетнама

На борту самолета, который задымился при вылете из аэропорта Пулково 30 июня, находилась делегация из Вьетнама, приезжавшая на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» в субботу, 1 июля, рассказала пресс-секретарь Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Марианна Борисова.

«На борту было задымление. Все члены делегации здоровы и не пострадали. По информации от аэропорта, сейчас решается вопрос, нужен ли для перелета новый борт или они полетят на этом же», — сообщила она.

Пресс-секретарь добавила, что делегация в полном сопровождении, никакой паники среди ее членов нет.

Также стало известно, что всего на борту самолета находилось 243 человека: 228 пассажиров и 15 членов экипажа.

О задымлении в самолете авиакомпании Emirates стало известно вечером 30 июня. Борт собирался вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, самолет был отбуксирован обратно на место стоянки.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и уже начали комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.