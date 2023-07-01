Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай

Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанный из-за задымления в аэропорту Пулково, вылетел утром в субботу, 1 июля, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, самолет отправился к месту назначения в 04:49. Изначально он должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 23:15 30 июня.

О задымлении в самолете авиакомпании Emirates стало известно вечером 30 июня. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, самолет был отбуксирован обратно на место стоянки.

Также сообщалось, что на борту присутствовала делегация из Вьетнама, приезжавшая на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.

Следователи организовали осмотр места происшествия и начали комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.