После секретного визита на Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне украинские официальные лица получили «амбициозную стратегию» по возвращению территории и началу переговоров с РФ о прекращении огня к концу года, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Поездка Бернса включала встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высшими должностными лицами разведки.

«Директор Бернс недавно посетил Украину, что он делал регулярно с начала конфликта», — сказал американский чиновник.

Целью Бернса он назвал необходимость подтвердить приверженность администрации Джо Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине.

В частном порядке военные планировщики в Киеве выразили Бернсу твердую уверенность в намерении вернуть значительную территорию к осени, продвинуться дальше на восток и начать мирные переговоры с Москвой, сообщили три источника издания.

«Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу», — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

30 июня в интервью испанскому телеканалу Зеленский заявил, что хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. При этом он признал, что планы Вооруженных сил Украины по контрнаступлению против России несколько замедлились в последние месяцы.

В тот же день в ходе брифинга Сергей Лавров заявил, что Запад противоречит сам себе, когда говорит о завершении украинского конфликта мирным путем, при этом всё время настаивает на победе над Россией. Глава МИДа подчеркнул, что у Запада сложилась «шизофреническая ситуация» из-за противоречащих высказываний.

Ранее, 28 июня, Джо Байден отказался отвечать на вопросы о том, почему он не идет на значимые переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, а, наоборот, только поддерживает дальнейшую эскалацию ситуации. На вопрос журналистов он молча улыбнулся.

13 июня президент РФ в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Путин напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.