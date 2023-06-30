Лавров назвал противоречивые высказывания Запада по Украине «шизофренической ситуацией»

Запад противоречит сам себе, когда говорит о завершении украинского конфликта мирным путем, при этом всё время настаивая на победе над Россией. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга 30 июня.

Таким образом глава российской дипломатии прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении украинского конфликта за счет переговоров.

«Это всё говорится практически одновременно с заявлениями того же госсекретаря Блинкена, тех же руководителей совета национальной безопасности США, тех же деятелей Евросоюза и НАТО, которые говорят: Украина сначала должна победить и осуществить успешное контрнаступление, а только потом мы решим вести переговоры», — пояснил Лавров.

Резюмируя, глава МИДа подчеркнул, что у Запада сложилась «шизофреническая ситуация» из-за противоречащих высказываний.

Ранее в этот день бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что из-за неудач в ходе контрнаступления украинских националистов Запад намерен подвести Киев к «мирным переговорам». При этом ключевым моментом является смена настроенного против контактов с Москвой президента Украины Владимира Зеленского.

6 июня Зеленский выступил с категоричным высказыванием, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру. Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на РФ способны повлиять на нее.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.