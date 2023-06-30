Реклама
Прямой эфир
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года
Наука и техника
Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год
Происшествия
В Бердянске сработала система ПВО
Происшествия
В Хакасии после отравления 40 человек некачественной водой возбуждено уголовное дело
Мир
В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ
Мир
Госдеп США одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн
Мир
ЕС пообещал Украине поддержку «сколько потребуется» по итогам первого дня саммита
Мир
CNN узнал о готовности Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы
Политика
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
Армия
Авиация группировки «Юг» разгромила пункты дислокации четырех бригад ВСУ
Сюжет:

Экс-премьер Украины сообщил о намерении Запада заменить Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: Запад намерен найти Зеленскому на замену человека, готового к переговорам
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/SOPA Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за неудач в ходе контрнаступления украинских националистов Запад намерен подвести Киев к «мирным переговорам». Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

При этом ключевым моментом является смена настроенного против контактов с Москвой президента Украины Владимира Зеленского.

«<...> На Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского», — написал Азаров на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Этой самой кандидатурой, отмечается в сообщении, может стать мэр Киева Виталий Кличко или председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. При этом подставным лицом, которое будет иметь важный титул, но не получит никакой власти, может стать супруга Зеленского Елена.

Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления
Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты

Ранее, 26 июня, профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в материале для газеты The Washington Post заявил, что если украинские националисты не продвинутся на поле боя в ближайшие несколько недель, то Киев не сможет вернуть свои утраченные территории как минимум в течение следующих 16 лет.

Тогда же разведчик США в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев и Запад не смогут победить Россию, так как для страны эта борьба является вопросом жизни и смерти. По его словам, россияне «готовы платить любую цену» за сохранение своей нации, именно это и приведет государство к победе.

Украинское контрнаступление началось 4 июня и продолжается по настоящее время. Главной целью Киева является возвращение территорий, вошедших в состав РФ, в частности, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023