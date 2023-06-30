Из-за неудач в ходе контрнаступления украинских националистов Запад намерен подвести Киев к «мирным переговорам». Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

При этом ключевым моментом является смена настроенного против контактов с Москвой президента Украины Владимира Зеленского.

«<...> На Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского», — написал Азаров на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Этой самой кандидатурой, отмечается в сообщении, может стать мэр Киева Виталий Кличко или председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. При этом подставным лицом, которое будет иметь важный титул, но не получит никакой власти, может стать супруга Зеленского Елена.

Ранее, 26 июня, профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в материале для газеты The Washington Post заявил, что если украинские националисты не продвинутся на поле боя в ближайшие несколько недель, то Киев не сможет вернуть свои утраченные территории как минимум в течение следующих 16 лет.

Тогда же разведчик США в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев и Запад не смогут победить Россию, так как для страны эта борьба является вопросом жизни и смерти. По его словам, россияне «готовы платить любую цену» за сохранение своей нации, именно это и приведет государство к победе.

Украинское контрнаступление началось 4 июня и продолжается по настоящее время. Главной целью Киева является возвращение территорий, вошедших в состав РФ, в частности, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.