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Зеленский заявил о желании Украины показать результаты контрнаступления до саммита НАТО

Зеленский: Украина намерена показать результаты контрнаступления до саммита НАТО 11 июля
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Фото: Соцсети
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Украина хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE.

При этом Зеленский признал, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению против России несколько замедлились в последние месяцы. Одной из причин он назвал затяжные проливные дожди. Вдобавок, как отметил он, армии не хватает вооружения, поэтому он просит европейских партнеров продолжить поддерживать Украину военной техникой.

«Мы остановились, потому что не могли наступать. Наступление означало потерю людей, а у нас не было артиллерии», — объяснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в плане контрнаступления они действуют «очень осторожно».

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Ранее в этот день глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем многие ожидали. Милли добавил, что его не удивили медленные темпы продвижения украинской армии, поскольку реальная обстановка в зоне конфликта отличается от «бумажной».

Тогда же главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил в интервью The Washington Post, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении. Он указал на то, что это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки.

Ранее, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN признал, что Украина сталкивается с трудностями при контрнаступлении. Он подчеркнул, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону», что мешает продвижению украинской армии.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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