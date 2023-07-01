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Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности

Сергей Рябков: неконтролируемая гонка ядерных вооружений может оказаться губительной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помогает избежать неконтролируемой гонки ядерных вооружений, последствия которой будут губительными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 1 июля.

«ДНЯО продолжает полноформатно функционировать, остается одной из основ архитектуры международной безопасности. Неконтролируемая гонка ядерных вооружений может оказаться губительной как для глобальной стабильности, так и для поступательного развития соответствующих стран. Договор помогает этого избежать», — заявил он в беседе с ТАСС.

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26 июня в МИД РФ сообщили, что странам-участницам ДНЯО необходимо объединиться для обеспечения режима нераспространения ядерного вооружения. Нераспространение является одним из элементов поддержания мировой стабильности, уточнили в министерстве.

В августе 2022 года прошла 10-я конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, в ходе которой участники не смогли прийти к единому взгляду на обязательства ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст итогового документа положений о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

Результаты 10-й конференции прокомментировал также заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов, который отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживых заявлений по Украине.

ДНЯО — многосторонний международный акт, разработанный комитетом по разоружению ООН и направленный на предотвращение расширения круга государств, обладающих ядерным оружием. Подписанный в 1968 году ДНЯО узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции. Другие подписавшие документ государства лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками договора является 191 государство, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

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