Оружие массового отражения: Путин рассказал о развитии ядерной триады

Россия продолжит развитие ядерной триады , потому что это залог безопасности страны и мировой стабильности, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов 21 июня. Кроме того, РФ будет совершенствовать другие виды вооружений , в частности ударные ракетные и авиационные комплексы, учитывая опыт действий на Украине. В этот же день президент провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались последствия прорыва Каховской ГЭС и финансирование новых регионов .

Ядерное вооружение

Для встречи с президентом в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались лучшие выпускники военных вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В своем выступлении Владимир Путин уделил внимание укреплению обороноспособности страны.

— Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности , — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сейчас уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами «Ярс» , сообщил он. Параллельно с этим проводится перевооружение войск на современные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард» .

— Обновление наших ядерных сил достигает около 90% , — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Сейчас в РВСН поступают новые и новейшие комплексы. Продолжается перевооружение на мобильные «Ярсы», уже второй полк оснащается гиперзвуковыми «Авангардами». У них нет аналогов в мире на данный момент. До конца этого года должны начать ставить на боевое дежурство первый полк новых тяжелых ракет «Сармат».

Также, по словам эксперта, ведутся работы по разработке новых комплексов, которые пойдут на смену «Тополю-М». Вероятно, с середины десятилетия начнется развертывание новых ракетных комплексов. Степень новизны и мощности ракетных комплексов РВСН России сейчас на первом месте и не имеет аналогов в мире , заметил Дмитрий Корнев.

Форсирование выпуска

С учетом опыта СВО на Украине Россия продолжит совершенствование отечественных вооружений , пообещал Владимир Путин.

— В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство и совершенствование, безусловно, будет продолжено , — заявил он.

Кроме того, Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотников и роботизированных ударных комплексов , зарекомендовавших себя в бою. Этой техникой должны быть обеспечены все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны, считает Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Уже после выступления глава государства ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о ходе военной операции. По словам президента, украинская армия несет серьезные потери во время контрнаступления, из-за этого на линии соприкосновения наблюдается определенное затишье . Сейчас Киев, судя по всему, комбинирует новые подразделения и занимается восстановлением боеспособности.

— Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, — добавил он.

Президент также прокомментировал потери ВСУ.

— Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и «Леопарды», есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины — всё есть , — уточнил он.

Общаясь с выпускниками высших учебных заведений, президент высоко оценил работу авиации во время СВО. По его словам, «средства поражения хорошие, но и летчики работают безукоризненно».

При этом от подполковника Ильи Мельникова президент получил подарок — счастливые наручные часы. По словам военного, у них большой налет, но они всегда возвращались целыми.

Восстановление регионов

Затем президент провел совещание с членами правительства, в центре внимания которого была обстановка после прорыва Каховской ГЭС . Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что из-за этой трагедии погиб 41 человек, а 121 потребовалась госпитализация. Вместе с тем удалось спасти более 2 тыс. граждан, в том числе 209 детей.

— В результате разрушения плотины Каховской ГЭС произошло подтопление 23 населенных пунктов Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных районов Херсонской области. В зоне затопления оказалось более 23 тыс. жилых домов, 152 социально значимых административных и инфраструктурных объекта , — рассказал Александр Куренков.

Кроме того, на встрече обсуждалась в целом поддержка новых регионов . Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, семь российских ведомств передали недавно вошедшим в состав РФ субъектам 100% средств на реализацию отраслевых программ . В частности, это сделали Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкультуры, Минпромторг, Росреестр и Минфин.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Остальные министерства находятся на разном этапе передачи — у кого-то немного осталось средств не доведено, кому-то еще многое нужно сделать, потому что всё увязано с госпрограммами. Мы в постоянном режиме на штабе этот вопрос рассматриваем, — сказал Марат Хуснуллин, пообещав передать оставшиеся средства регионам в ближайшее время.

Таким образом, сейчас министерства передали 73% от запланированной суммы. При этом 20% уже дошли до регионов .

Глава Минтранса Виталий Савельев на совещании рассказал об эксперименте, который в апреле 2023 года РЖД провела на Московском центральном кольце (МЦК): во время него один машинист дистанционно контролировал два поезда «Ласточка» — они ехали в общем потоке с другими электричками. Теперь же министр сообщил о планах управления одним человеком сразу четырьмя беспилотными «Ласточками» .

Также Виталий Савельев рассказал об оснащении транспортных средств устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС» .

— В 2023 году завершено сопряжение и обеспечено постоянное информационное взаимодействие данной государственной автоматизированной информационной системы с системами 112 МЧС России в 85 регионах, — сказал министр.

По его словам, количество машин, оснащенных такими устройствами, составляет более 9 млн единиц.