Лукашенко заявил о неприменении Белоруссией ядерного оружия

Белоруссии никогда не придется применять ядерное оружие, однако оно должно находиться на территории страны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня независимости, сообщает БелТА.

Он отметил, что если «ваши враги гвалтом кричат», то надо поступать наоборот.

«Если они кричат, что ядерное оружие — это плохо, делайте наоборот», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас недоброжелатели также говорят про ядерное оружие.

«Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — добавил Лукашенко.

Ранее в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing и разместить на территории республики ядерное оружие.

Он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее, однако решение остается за американской стороной.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 24 июня, что Россия сохраняет контроль над ТЯО, которое будет размещено в Белоруссии, это соответствует международным обязательствам.

27 июня Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО.