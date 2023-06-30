Психолог рассказала о встрече с показавшей жест о помощи девочкой

Девочка, которая показала в эфире Первого канала жест о домашнем насилии, возможно, вовлечена во взаимоотношения взрослых. Об этом 30 июня рассказала «Известиям» адвокат, психолог Елена Сенина, принимавшая участие в съемке программы.

«По этому видео можно судить, что девочка, видимо, вовлечена в конфликтные взаимоотношения, которые есть у мамы с другими членами семьи», — предположила она.

По словам Сениной, когда она увидела девочку впервые, ребенок проявлял интерес к тому, что происходит с мамой. Девочка была взволнована на программе, она понимала происходящее, тогда как младшая была очень спокойна. Психолог полагает, что старший ребенок в семье чувствует ответственность за младшего.

Сенина негативно оценила вовлеченность детей в «разборки между членами семьи». По ее словам, после передачи мать была недовольной и возбужденной, в таком состоянии она и вошла к детям. Старшая девочка явно защищала женщину «от всего белого света», уверена адвокат.

Сигнал о помощи во время интервью Сенина расценила как призыв защитить мать или сестру.

В выпуске передачи «Мужское и женское» на Первом канале от 21 июня девочка подала сигнал о помощи. Ее родители стали героями выпуска, так как уже несколько лет оспаривают родительские права друг друга на ее четырехлетнюю сестру.

История получила в Сети широкий резонанс, когда зрители обратили внимание на жест ребенка — с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, старшая девочка за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать демонстрирует грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.