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Профессор канадского университета выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ

Профессор университета Калгари в Канаде Хилл выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Оптимистичные ожидания по поводу успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли оправдаются, об этом свидетельствуют уже проведенные бои. Такое заявление сделал профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл в статье для издания Asia Times.

В материале говорится, что для наступления Киев собрал большое количество войск и западной техники. Он подчеркнул, что основная часть из них уже задействована в боевых действиях, а потери ВСУ понесли значительные.

Хилл считает, что украинские войска не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику западные союзники ни поставили. По мнению профессора, дополнительные ресурсы, передаваемые Киеву, способны усилить позиции ВСУ, но маловероятно, что они будут решающими.

Профессор также заявил, что дальнейшая эскалация конфликта, возможно с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия.

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Ранее, 22 июня, телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как ожидали страны Запада.

В тот же день секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались наступать, однако к настоящему моменту ощутимо замедлились. По его словам, неприятель столкнулся с большими потерями.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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