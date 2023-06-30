Глава МИД ФРГ перепутала слова «маяк» и «бекон» во время выступления в ЮАР

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время официального визита в ЮАР выступала с речью на английском языке и допустила ошибку. Об этом 30 июня сообщила газета Bild.

«Путь к свободе ЮАР оказался беконом надежды, который вдохновил мужчин и женщин по всему миру», — сказала глава германского МИДа.

Как пояснило издание, в английском языке есть устойчивое выражение beacon of hope. Оно переводится как «маяк надежды», но министр допустила оговорку и произнесла первое слово неверно. Вместо «маяка» (beacon) у нее получился «бекон» (bacon).

Оговорка Бербок повлекла за собой бурное обсуждение в соцсетях ФРГ. Пользователи Twitter упрекнули министра в том, что она не пишет свои речи для выступлений сама.

МИД Германии и ранее допускал некорректные высказывания при общении с африканскими коллегами. В январе ведомство разместило пост в Twitter с шуткой о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку, в котором сообщалось, что он едет туда не «смотреть на леопардов», а убеждать, что «партнеры Украины хотят уничтожить всё русское». На тот момент Лавров посетил ЮАР в ходе «африканского турне».

Пресс-секретарь председателя комиссии Африканского союза Эбба Калондо ответила немцам напоминанием, что глава их ведомства Анналена Бербок также посещала Африку в середине января. И задалась вопросом, не является ли африканский континент, его люди и дикая природа просто шуткой. Немецкий МИД принес свои извинения в соцсети и подчеркнул, что ценит своих африканских партнеров.