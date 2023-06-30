Tinder-сюрприз: кто из знаменитостей знакомился в приложении

Актриса Алёна Чехова ходила на свидание с сотрудником компании Илона Маска, певец IVAN коротал время в метро, дочка звезды сериала «Саша+Маша» Елены Бирюковой постоянно доказывала, что она не фейк. «Известия» узнали, кто из знаменитостей сидел в приложении для знакомств Tinder до его ухода из России, с кем у них были мэтчи и увенчались ли они успехом.

«Для меня это, как магазин на диване»

Певец Митя Фомин признался «Известиям», что у него до последнего был профиль в Тиндере. Но серьезно к приложению музыкант не относился.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Певец Митя Фомин

— Мне кажется, что соцсети сейчас — это удел любого человека. Мы все делимся, показываем, рассказываем, знакомимся, заинтересовываем. Тиндер — не исключение, — размышляет экс-солист Hi-Fi. — Это для меня, как картинки с выставки, как магазин на диване — просто листаешь. Как правило, это всё всего лишь флирт, который очень редко доходит до свиданий. Вот это мой опыт. У меня есть свои взгляды на этот способ познакомиться. Я вообще считаю, что это больше для развлечения, отвлечения. Некоторые играют в компьютерные игры, в тетрис, а кто-то сидит в Тиндере и листает картинки.

«Поели лобстеров и начали целоваться»

Исполнитель хита «Ее бокал полон X.O», молодой певец The Limba завел аккаунт в Тиндере несколько лет назад. На тот момент он уже был известным, поэтому некоторые девушки сомневались, что его профиль настоящий.

— Мне все друзья рассказывали, что такое Тиндер, и я тогда подумал: «Ну прикольно, попробую». Зарегистрировался, лайкал, а потом мне писали в другой соцсети: «Это ты или нет?»

Ни на одно свидание с Тиндера артист в итоге так и не сходил, а вскоре и вовсе удалил его, потому что встретил будущую жену. Тоже в соцсетях.

— Увидел ее и подумал: «Красивая девушка!» Отреагировал на ее сториз, и она мне ответила взаимностью. Я предложил встретиться. Мы пошли в ДЕПО, там познакомились, поели лобстеров и начали целоваться, — рассказал The Limba.

«Ты думала, что я буду ухажером на ужин?»

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова призналась «Известиям», что тоже была в Тиндере. Зарегистрировалась из интереса и почти сходила на свидание с одним предпринимателем, но в последний момент мужчина повел себя не по-джентльменски.

Фото: Алексей Дупляков Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова

— Мне подруги рассказывали какие-то чумовые истории про Тиндер, и я ради интереса решила протестировать это приложение, и, мне кажется, была самая последняя, кто скачал его. У меня был мэтч (как мне объяснили, там нужно, чтобы выбор двух людей совпал). Мы начали переписываться. Через неделю он пригласил на свидание. Я говорю: «Отлично! Я как раз свободна. Куда пойдем?» Он ответил: «Погулять. Ты что, думаешь, что я тебя в ресторан поведу?» Я сказала, что можно не в ресторан, а просто где-то посидеть и узнать друг друга, на что он заявил: «Я тебя кормить не собираюсь! Ты думала, что я буду ухажером на ужин?» Возможно, у него был какой-то неприятный бэкграунд.

Мы посмеялись с подругами. Это, наверное, был мой единственный опыт в Тиндере — неудачный, и я решила, что лучше буду знакомиться естественно. Я человек, который способен заплатить за себя сам. Он мог сказать, что, например, придерживается европейской системы отношений, и счет пополам.

«Удобно коротать время в метро»

Певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN, в Тиндере хватило ненадолго. Он завел там профиль около десяти лет назад, но, по его словам, ему быстро надоело.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Певца Александра Иванова

— Я был свободен и холост. Удобно коротать время в метро — сидишь, просматриваешь анкеты и мотаешь туда-обратно. Тогда я даже с кем-то встретился по итогу. Было свидание, которое не вылилось ни в какие отношения. Просто встретились в кафе, выпили чай, пообщались и разбежались. Лучше знакомиться вживую. Больше вероятность, что сразу человека поймешь и узнаешь. Из-за ухода Тиндера я не горюю по понятным причинам — у меня есть семья, любимая жена, — сказал он «Известиям».

«Никто не верил, что это я»

Дочь Елены Бирюковой — звезды комедийного сериала «Саша+Маша» — Александра Клоц рассказала «Известиям», что установить приложение ее вдохновила документалка Netflix «Аферист из Тиндера».

— Мы с ребятами решили зарегистрировать профиль, чтобы посмотреть, как там все устроено, возможно ли выходить с людьми на подобные диалоги. Мне как человеку из кинематографа было интересно, насколько реалистична эта история. Собственно, столкнулись мы с тем, что никто не верил, что это я. Говорили: «Дети звезд здесь не сидят! Что ты здесь можешь делать?» Когда я опубликовала снимок с мамой, говорили либо «Это твоя мама?!», либо «Ты просто так сфотографировалась с актрисой, не надо врать». И очень удивлялись, когда я им отправляла фотографию из серии «покажи указательный палец», то есть надо было сделать какой-то жест, чтобы доказать, что это я — таким образом меня проверяли. Это было забавно. Я посидела в Тиндере несколько дней по приколу, потом заходила туда, может быть, раз в три месяца от скуки, но так ни разу ни с кем не увиделась. Поэтому скучать по этой социальной сети не буду.

Говорила о космосе с коллегой Илона Маска

Актриса Алена Чехова в Тиндере романтических отношений не искала, а хотела попрактиковать английский с носителем. Поэтому приложением пользовалась, когда находилась в Америке.

— Я публичная личность и, мне кажется, было бы не очень правильно сидеть в Тиндере в России. А в Америке, где меня никто не знает, я чувствовала некий карт-бланш и свободу и зарегистрировалась там. Не для того, чтобы найти молодого человека, мне хотелось больше разговаривать на английском языке, — сказала она «Известиям». — Я размещала прям классные фотки — с красных дорожек, фестивалей, но у меня не было верификационного значка, я специально не делала проверку. И было забавно, что один парень, с которым мы очень хорошо дружим, сперва подумал, что я фейк. Его зовут Шон. Он тогда работал с Илоном Маском, был одним из ведущих инженеров. Он, как персонаж сериала «Теория большого взрыва» — заумный человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Актриса Алена Чехова

Когда мы встретились, я спрашивала его про космос. Он говорил: «У тебя такие глубокие вопросы!» А мне это просто интересно, и я хотела расширить свой словарный запас в этой теме. У всех разная мотивация. Для меня Тиндер — это место, где я могу найти друзей.

Сервис для онлайн-знакомств перестал работать в России 30 июня и стал недоступен для скачивания. При этом, некоторые пользователи до сих пор могут заходить в свои аккаунты с помощью VPN.