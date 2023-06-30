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Дания в очередном пакете помощи передала Киеву ракеты ПВО на $190 млн

Минобороны Дании: в очередном пакете помощи Украина получит ракеты ПВО на $190 млн
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Правительство Дании передаст Украине в очередном пакете военной помощи на 1,3 млрд датских крон ($190 млн) ракеты ПВО и средства на закупку артиллерийских боеприпасов. Об этом 30 июня говорится в сообщении на сайте датского минобороны.

По этому вопросу кабмин Дании провел консультации с советом по внешней политике страны. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что помощь Украине составлена на основе пожеланий и потребностей Киева, а также диалога с международными партнерами.

Пакет пожертвований финансируется в рамках Фонда «Украина» при условии последующего окончательного утверждения датским финансовым комитетом.

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Ранее, 22 июня, Копенгаген запросил у США поддержку в вопросе подготовки украинских летчиков применению истребителей F-16. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты Вооруженных сил Укераины (ВСУ) могут начать обучение на F-16 этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев, писала «Газета.Ru».

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков уже летом.

В начале июня зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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