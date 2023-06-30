LCI: президент Франции Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе на фоне беспорядков в стране

Французский президент Эммануэль Макрон покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе из-за массовых беспорядков во Франции, сообщает в пятницу, 30 июня, радиостанция LCI, сославшись на корреспондента.

«Пресс-конференция [Макрона] отменена. Его ожидают <...> в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы», — отмечено в заявлении.

Министр-делегат Франции по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн допустил, что французские власти могут ввести чрезвычайное положение.

Беспорядки начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня полицейскими был застрелен 17-летний молодой человек в Нантере, который работал водителем. В полиции заявили, что подросток не стал выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера выступила с требованием временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Как сказал прокурор Паскаль Марш, условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

29 июня стало известно о том, что в некоторых регионах Франции был задействован спецназ. По данным телеканала BFM, меры были приняты в Бордо, Лилле, Лионе, Тулузе, Марселе, Страсбурге, после того как протестующие устроили погромы.

Журналист «Известий» Анастасия Рикеза показала последствия протестов. На улицах Кламара можно увидеть обуглившиеся корпуса трамваев, выбитые стекла. Власти этого города и Компьени объявили о введении ночного комендантского часа до 3 июля.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах, одетые в черное, попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.