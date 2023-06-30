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Экс-президент Филиппин допустил появление ядерного оружия США в стране

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Фото: Global Look Press/Sherbien Dacalanio
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Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте допустил, что США разместят в стране ядерное оружие в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Об этом он заявил 30 июня газете Manila Standart.

«Что действительно печально, так это то, что Филиппины предоставляют военные базы США. Думать, что США не привезут ядерное оружие на Филиппины, было бы слишком наивно или глупо. Предоставив Америке несколько баз, мы можем быть уверены, что на них будут ядерные боеголовки, как в том, что солнце взойдет на востоке», — сказал Дутерте.

Он отметил, что из-за роста напряженности между США и Китаем Филиппины могут стать целью для КНР.

«Если мы будем вести войну и уничтожать союзников поблизости, Филиппины наверняка пострадают из-за присутствия Вооруженных сил США», — указал Дутерте.

В рамках расширения EDCA США получили доступ к девяти военным базам Филиппин. Также стороны договорились сформировать четыре новых объекта на территории островного государства.

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Ранее, 29 июня, Пентагон заявил, что американская подлодка «Огайо», способная нести ядерное оружие, в будущем может отправиться в Южную Корею.

12 июня координатор политики и исследований Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила о том, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

До этого, 2 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

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