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Политолог спрогнозировал ухудшение ситуации с протестами во Франции

Политолог Поляченко: ситуация с протестами во Франции может сильно обостриться
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Фото: REUTERS/Lucien Libert
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Беспорядки во Франции могут усилиться, у властей мало рычагов влияния на ядро протестующих. Об этом 30 июня «Известиям» заявил начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

Беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня в пригороде Парижа — Нантере — полицейский убил 17-летнего подростка, который был за рулем и отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

Как отметил политолог, сценарии развития ситуации могут быть различными и, естественно, президент Франции Эммануэль Макрон, как и всё правительство страны, сильно опасается разрастания протестных выступлений по негативному варианту.

«Прошедшая ночь показала, что волнения начинают охватывать новые регионы и власть пока не нашла адекватные складывающейся обстановке меры, которые могли бы привести к локализации конфликта. А это грозит тем, что по своей силе текущие протесты могут оказаться гораздо более разрушительными по сравнению с теми, которые бушевали осенью 2005 года. Ситуация осложняется тем, что у власти нет особо сильных рычагов влияния на ядро протестующих. Инструменты, которые французские власти обычно используют при работе с профсоюзами или движением «желтых жилетов» в этой ситуации не работают», — сказал Поляченко.

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Ранее в этот день стало известно, что Макрон покинул саммит в Брюсселе, а также отменил запланированную пресс-конференцию, чтобы вернуться в Париж из-за беспорядков в стране.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

Массовые протесты из пригородов Парижа добрались до столицы. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в черной одежде с капюшонами попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.

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