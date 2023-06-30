В Польше по обвинению в шпионаже арестован российский хоккеист

В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил портал RMF24.

Согласно информации издания, спортсмен выступает за один из клубов первой лиги. Ему 20 лет, он находится на территории Польши с осени 2021 года. Согласно данным следствия, хоккеист осуществлял разведку различных объектов в республике.

В свою очередь, польский министр юстиции — генеральный прокурор Збигнев Зебро подтвердил информацию о задержании россиянина на своей странице в Twitter.

Позже в этот день издание Rzeczpospolita сообщило, что установлено имя задержанного хоккеиста. Им оказался оказался Максим С. Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Официальных подтверждений пока нет, однако «Известиям» удалось связаться с отцом Сергеева. Комментариев по ситуации он не дал, но и факт задержания опровергать не стал.

Известно, что Сергеев родился в подмосковном Реутове, играл за клубы «Химик» (Воскресенск) и «Олимпиец» (Балашиха), после уехал в Польшу.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 30 июня, что в правительстве РФ ждут более подробных данных о задержании российского хоккеиста в Польше, поскольку сейчас от местных властей ничего добиться просто невозможно.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва выражает решительный протест и требует объяснения в связи с арестом россиянина. Также посольство РФ в Польше направило в МИД страны ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании гражданина России и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях.