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Установлено имя задержанного в Польше российского хоккеиста

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Российским хоккеистом, задержанным в Польше по подозрению в шпионаже, оказался Максим С., пишет издание Rzeczpospolita.

По его информации, мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги.

Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Официальных подтверждений пока нет, однако «Известям» удалось связаться с отцом Сергеева. Комментариев по ситуации он не дал, но и факт задержания опровергать не стал.

В посольстве России в Польше заявили, что информация о задержании российского гражданина пока не поступала.

Известно, что Сергеев родился в подмосковном Реутове, играл за клубы «Химик» (Воскресенск) и «Олимпиец» (Балашиха), после уехал в Польшу.

О том, что российский хоккеист задержан в Польше по подозрению в шпионаже, местные СМИ сообщили ранее в этот же день. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

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