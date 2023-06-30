Посольство РФ направило в МИД Польши ноту о подтверждении задержания россиянина

Посольство РФ направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить сведения о задержании россиянина. Об этом «Известиям» сообщили в дипмиссии.

«Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях», — говорится в сообщении.

К этому моменту польские компетентные органы не направили никакой официальной информации на счет задержания российского гражданина в Польше в Посольство и консульства России. В дипмиссии подчеркнули, что держат вопрос на контроле.

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