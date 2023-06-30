Минобрнауки рекомендовало добавлять 10 баллов участникам СВО при поступлении в вузы

Министерство образования и науки рекомендовало добавлять до 10 баллов участникам спецоперации по защите Донбасса при поступлении в вузы в качестве индивидуальных достижений. Об этом говорится в письме заместителя главы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева, опубликованном 30 июня.

«Начисление баллов за прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях осуществляется аналогично начислению баллов за индивидуальные достижения. Сумма баллов, начисленных поступающему, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — говорится в письме.

К индивидуальным достижениям относятся прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ), пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции.

Ранее, 19 июня, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что участники спецоперации будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, а те, кто уже учится на платной основе в высших учебных заведениях, смогут перейти на бюджет уже в 2023/24 учебном году.

16 июня сообщалось, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников СВО. Статус ветерана предполагает льготы и меры государственной поддержки как для самих участников, так и для их семей. Ветеранам, в частности, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ.

До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.