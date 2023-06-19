Участники спецоперации смогут поступать в вузы по отдельной квоте

Участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, а те, кто уже учится на платной основе в высших учебных заведениях, смогут перейти на бюджет уже в 2023/24 учебном году. Об этом 19 июня на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, эти предложения разработаны после обсуждения с профильными комитетами Госдумы и федеральными органами исполнительной власти.

«Первое — участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что для предоставления возможности участникам СВО перейти на бюджет кабмин наделят полномочиями по формированию порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах.

Кроме того, участники СВО смогут обучаться бесплатно на подготовительном отделении в вузах.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников СВО. Статус ветерана предполагает льготы и меры государственной поддержки как для самих участников СВО, так и для их семей. Ветеранам, в частности, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ.

До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.