Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности
Экономика
Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года
Мир
НАТО выступило против заморозки конфликта на Украине
Мир
Погранслужба Украины задержала священника УПЦ
Происшествия
ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным
Армия
Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Общество
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби
Мир
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Политика
Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов
Мир
В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Авто
В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Сюжет:

Участники спецоперации смогут поступать в вузы по отдельной квоте

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, а те, кто уже учится на платной основе в высших учебных заведениях, смогут перейти на бюджет уже в 2023/24 учебном году. Об этом 19 июня на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, эти предложения разработаны после обсуждения с профильными комитетами Госдумы и федеральными органами исполнительной власти.

«Первое — участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», — сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что для предоставления возможности участникам СВО перейти на бюджет кабмин наделят полномочиями по формированию порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах.

Кроме того, участники СВО смогут обучаться бесплатно на подготовительном отделении в вузах.

Ветеранов право: какие льготы получат добровольные участники СВО
Статус предложили присваивать не только военнослужащим, но и добровольцам, которые приняли участие в СВО

Ранее, 16 июня, сообщалось, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников СВО. Статус ветерана предполагает льготы и меры государственной поддержки как для самих участников СВО, так и для их семей. Ветеранам, в частности, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ.

До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023