В ГД предложили проводить консультации школьников с психологом перед экзаменами

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 30 июня в беседе с «Газетой.Ru» предложил ввести обязательные консультации для выпускников школ с психологами до и после сдачи экзаменов.

«Для решения этой острейшей проблемы, для спасения наших детей в самом прямом смысле этого слова необходимо срочно предпринимать решительные меры. Уверен, что исправить ситуацию можно за счет введения обязательного обследования школьников у психолога перед началом экзаменов. <…> Более того, консультации со специалистами дети должны проходить после окончания экзаменов. Соответствующие предложения и поправки в нормативные документы уже готовятся», — сказал он.

Нилов указал, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) приводят к нервным срывам и порой попыткам самоубийства среди подростков. По его словам, участие психологов помогут избежать трагедий. Депутат уточнил, что если психолог решит, что ученик еще не готов к сдаче экзаменов, то их следует перенести без каких-либо последствий для ребенка.

Он подчеркнул, что ЛДПР продолжает настаивать на отмене ОГЭ и ЕГЭ и возвращении распространенного в советской школе формата сдачи экзаменов.

Ранее, 23 июня, Нилов сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы.

В тот же день парламентарий в разговоре с «Известиями» пояснил, что за основу предлагается взять классическую систему, которая работала в советское время, когда в вузы поступали по вступительным экзаменам, собеседованиям для медалистов, благодаря участию в олимпиадах и заработанных за счет этого соответствующих баллов.

22 июня аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» поделились с «Известиями» данными о том, что в период проведения ЕГЭ в России существенно выросло потребление глицина и седативных средств растительного происхождения. Всего на них было потрачено 471,9 млн рублей.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось более 700 тыс. человек.