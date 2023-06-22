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Во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей

Исследование: в период ЕГЭ россияне купили глицина и растительных успокоительных на 471,9 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В период проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в России существенно выросло потребление глицина и седативных средств растительного происхождения. Всего на них было потрачено 471,9 млн рублей. Соответствующими данными аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» поделились с «Известиями» 22 июня.

Так, объем продаж глицина с 26 мая по 20 июня в упаковках вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, а растительных успокоительных — на 16%. В денежном выражении россияне в эти даты тратили на успокоительные на 17% больше, а на глицин — на 12%.

Отмечается, что с начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тыс. упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тыс. пачек. В денежном выражении россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 млн ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 млн рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 млн упаковок глицина на 89,9 млн рублей.

Если же говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки, согласно приведенным данным, их в России покупают 191,7 тыс. упаковок на сумму 13,6 млн рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тыс. упаковок на 15,9 млн рублей в день. Всего в этот период было продано 5,4 млн упаковок таких средств на 382 млн рублей.

Уточняется, что лидерами продаж успокоительных и глицина в период ЕГЭ выступили Тверская область (765 упаковок на 10 тыс. жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая (692 упаковки) области.

«Мы, безусловно понимаем беспокойство детей и родителей перед Единым государственным экзаменом и фиксируем в этот период рост потребления как глицина, который считается средством «разгона мозга», так и седативных средств растительного происхождения, которые чаще всего дают детям. Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям», — отметил руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (оператор «Честного знака») Егор Жаворонков.

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19 июня в Рособрнадзоре сообщили, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче Единого государственного экзамена.

Из презентации ведомства также стало известно, что наивысший средний балл, предварительно, был присужден за экзамен по русскому языку — 68,43. Далее идет литература — 69,97 балла. По профильной математике средний балл составил 55,62 балла, за экзамен по химии — 56,23 балла, по географии — 54,6 балла. По физике сумма составила 54,85 балла, а на экзамене по истории школьники получили в среднем по 56,37 балла.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировались более 700 тыс. человек.

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