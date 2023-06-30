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Аферист из Tinder лишил москвичку более миллиона рублей

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Жительница Москвы потеряла более миллиона рублей после знакомства с мужчиной в Tinder. Об этом 30 июня рассказал «Известиям» источник.

«Мужчина, по словам пострадавшей, был очень общительным и представил ее своим друзьям. Он втерся в доверие и попросил ее перевести 20 тыс. рублей в криптовалюту, а затем предложил увеличить сумму вклада», — рассказал собеседник.

Москвичка взяла кредит на 800 тыс. рублей и перевела деньги. Затем она добавила еще 500 тыс. рублей. После того как ей захотелось вернуть средства, она поняла, что стала жертвой обмана.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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30 июня приложение для знакомств Tinder прекратило работу в России. Все платные подписки пользователей РФ также перестанут автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, пользователь может запросить возврат средств согласно инструкции.

Ранее, 5 июня, стало известно, что москвичка лишилась 65 тыс. рублей после того, как познакомилась с лжетатуировщиком в Tinder. Она перевела лжетатуировщику деньги, но ни тату, ни «мастера» она так и не увидела.

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