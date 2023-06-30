Аферист из Tinder лишил москвичку более миллиона рублей

Жительница Москвы потеряла более миллиона рублей после знакомства с мужчиной в Tinder. Об этом 30 июня рассказал «Известиям» источник.

«Мужчина, по словам пострадавшей, был очень общительным и представил ее своим друзьям. Он втерся в доверие и попросил ее перевести 20 тыс. рублей в криптовалюту, а затем предложил увеличить сумму вклада», — рассказал собеседник.

Москвичка взяла кредит на 800 тыс. рублей и перевела деньги. Затем она добавила еще 500 тыс. рублей. После того как ей захотелось вернуть средства, она поняла, что стала жертвой обмана.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

30 июня приложение для знакомств Tinder прекратило работу в России. Все платные подписки пользователей РФ также перестанут автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, пользователь может запросить возврат средств согласно инструкции.

Ранее, 5 июня, стало известно, что москвичка лишилась 65 тыс. рублей после того, как познакомилась с лжетатуировщиком в Tinder. Она перевела лжетатуировщику деньги, но ни тату, ни «мастера» она так и не увидела.