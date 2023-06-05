Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили о работе ПВО в Мариуполе
Мир
США расширили список санкций против России
Происшествия
Полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами в Херсонской области
Спорт
Газизов ушел с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа»
Мир
СМИ сообщили о похищении хакерами данных сотрудников British Airways и Би-би-си
Общество
Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления сидром в Ульяновской области
Мир
Украину заподозрили в обмане с использованием F-16
Мир
НАТО отработает борьбу с БПЛА и крылатыми ракетами
Общество
Попова поручила выявить и изъять всю продукцию под брендом «Мистер Сидр»
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Общество
Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать вылов скумбрии и трески

Москвичка заплатила лжетатуирвщику из Tinder 65 тыс. рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москвичка лишилась крупной суммы, после того как в мобильном приложении для знакомств Tinder познакомилась с лжетатуировщиком. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил источник «Известий».

Как стало известно, жительница Москвы Евгения 1991 года рождения в конце мая познакомилась в Tinder с неким Владом, который предложил сделать ей татуировку. Он заявил при этом, что услуга должна быть оплачена заранее.

Девушка перевела лжетатуировщику 65 тыс. рублей, но ни тату, ни «мастера» она так и не увидела. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась с заявлением в полицию.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

Платят дважды: мошенники обманывают россиян при помощи скидочных купонов
Аферисты используют фальшивые сайты известных магазинов и купонных агрегаторов

Ранее в этот же день сообщалось, что полиция начала проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 66-летней жительницы Брянска, которая лишилась 235 тыс. рублей. По ее словам, с ней связался незнакомец, который представился сотрудником крупной организации. Он убедил жительницу Бежецкого района, что она может получить крупный доход на инвестициях. Женщина перечислила крупную сумму, но ни доход, ни собственные деньги не получила.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023