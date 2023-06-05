Москвичка заплатила лжетатуирвщику из Tinder 65 тыс. рублей

Москвичка лишилась крупной суммы, после того как в мобильном приложении для знакомств Tinder познакомилась с лжетатуировщиком. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил источник «Известий».

Как стало известно, жительница Москвы Евгения 1991 года рождения в конце мая познакомилась в Tinder с неким Владом, который предложил сделать ей татуировку. Он заявил при этом, что услуга должна быть оплачена заранее.

Девушка перевела лжетатуировщику 65 тыс. рублей, но ни тату, ни «мастера» она так и не увидела. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась с заявлением в полицию.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

Ранее в этот же день сообщалось, что полиция начала проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 66-летней жительницы Брянска, которая лишилась 235 тыс. рублей. По ее словам, с ней связался незнакомец, который представился сотрудником крупной организации. Он убедил жительницу Бежецкого района, что она может получить крупный доход на инвестициях. Женщина перечислила крупную сумму, но ни доход, ни собственные деньги не получила.