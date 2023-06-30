Всемирный банк почти исчерпал средства для помощи Украине

Всемирный банк (ВБ) почти исчерпал средства для помощи Украине. Так 30 июня прокомментировали решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $1,5 млрд под гарантии Японии в российской дирекции ВБ.

По словам представителей банка, решение говорит не только об исчерпании собственных ресурсов банка, но и о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики.

«Российская сторона выступила против данной инициативы», — цитирует своего собеседника ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в апреле международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC с негативным прогнозом.

По данным Международного валютного фонда, падение внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в прошлом году составило 30,3%.

ВБ по состоянию на апрель смог мобилизовать более $24 млрд для помощи Украине. Около 90% средств составляют гранты и суверенные гарантии доноров, например США, Японии, Великобритании и стран ЕС, а не деньги ВБ.

При этом финансирование идет только на гражданские расходы, в список которых входят выплаты пенсий, пособий и зарплат для работников здравоохранения и чрезвычайных служб. Служба внутреннего аудита ВБ следит, чтобы деньги расходовались именно на эти цели.

Ранее, 22 июня, ВБ сообщил о выделении нового пакета помощи Украине в размере $1,75 млрд. При этом $500 млн планировалось выдать в качестве займа под гарантии Великобритании, $1,25 млрд — в качестве гранта от США и $15 млн — от Финляндии.

Позже, 29 июня, министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что международные партнеры выделили стране помощь в размере €170 млрд. Финансирование от США составило €71 млрд, Европейский союз (ЕС) выделил €62 млрд. Остальные страны и организации предоставили €36 млрд.

За два дня до этого, 27 июня, Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $500 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.