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Международная помощь Украине достигла €170 млрд

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Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi
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Международные партнеры выделили Украине помощь в размере €170 млрд. Об этом 29 июня сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций. Донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институции, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк», — говорится в сообщении.

Помощь от США составила €71 млрд, Европейский союз выделил €62 млрд. Остальные страны и организации предоставили €36 млрд.

«Половину выделенных средств составляет финансовая помощь. Еще около 40% — это военная помощь, остальное — гуманитарная поддержка. Самую большую военную поддержку Украина получила от Соединенных Штатов. Сумма военной помощи от американских партнеров уже превысила €43 млрд», — отметили в ведомстве.

Министерство ссылается на данные Кильского института мировой экономики. Его исследование учитывает данные с 24 января 2022 года по 24 февраля 2023-го.

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Ранее, 27 июня, Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти. В новый пакет войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

До этого, 21 июня, стало известно о заключении Пентагоном контракта с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Такие ракеты предназначены не только для Вооруженных сил (ВС) США — часть из них будет отправлена в том числе на Украину. Сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд.

Также в тот день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что переоценка военной помощи Киеву дала возможность потратить дополнительные суммы на поставки для вооружений. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы американская военная помощь Украине была на $6,2 млрд меньше заявленной.

До этого, 13 июня, Госдеп США анонсировал пакет военной помощи Киеву на $325 млн, в который вошли зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley и противотанковые системы Javelin.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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