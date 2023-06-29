Чужой карман греет: сможет ли ЕС отщипнуть что-то от средств ЦБ РФ

Лидеры стран Евросоюза собираются 29–30 июня на свой очередной саммит. По традиции главной темой встреч, согласно официальному письму-приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля, будет подтверждение приверженности «поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется». С этой целью Брюссель попытается найти легальные лазейки для изъятия в пользу Киева прибылей, которые приносят в виде процентов замороженные в ЕС активы российского Центробанка. Впрочем, на этом пути по-прежнему вопросов больше, чем ответов. Второй же важнейшей темой саммита станут отношения блока с Китаем. Подробнее о том, в каком ключе российское и китайское «досье» представят лидерам 27 стран для обсуждений, — в материале «Известий».

Висит груша, нельзя скушать

Помощь Украине и противодействие России давно превратились в первостепенный предмет обсуждений для лидеров западных стран, в каком бы формате они ни проводили свои саммиты, — в рамках Евросоюза, «большой семерки» или НАТО. Менялись в последние полтора года лишь способы «наказания» Москвы и форматы поддержки Киева.

Акцентом грядущего 29–30 июня саммита ЕС в Брюсселе обещает стать дискуссия о том, как объединение может использовать деньги российского Центробанка, замороженные в союзе после начала СВО, для реконструкции Украины (речь идет примерно о €200 млрд). Тема уже не раз всплывала в среде как американских, так и европейских политиков, но каждый раз им приходилось разводить руками, не без грусти констатируя, что законодательство Штатов и европейских стран не позволяет легально конфисковать российские активы.

Тем не менее на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно для своих коллег вновь вернулась к этой теме. И объявила, что Брюссель предложит использовать для оплаты восстановления Украины не сами замороженные активы, которые юридически всё еще принадлежат России, а прибыль, которую приносят эти деньги.

В общей сложности с 24 февраля прошлого года замороженными во всех западных странах остается около $340 млрд активов ЦБ РФ, что ежегодно приносит порядка $9,3 млрд в виде процентов (2%), а это порядка $566,6 млн в месяц. При этом, по последним оценкам правительств, владеющих фондами, годовая процентная ставка может составить 4%.

«Это также вопрос денег налогоплательщиков Евросоюза. Чем больше мы вложим российских активов в восстановление Украины, тем меньше потребуется финансирования от ЕС» (а с февраля 2022 года страны объединения выделили Украине уже €72 млрд. — «Известия»), — пояснил мотивационную часть этой затеи исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выразив надежду, что «мы сможем найти путь вперед».

По данным издания Politico, в настоящий момент внутри ЕС обсуждаются две опции. Первый вариант предполагает вложить замороженные российские деньги и получать с этого прибыль для нужд Украины. Однако ввиду того, что инвестиции могут привести не только к прибылям, но и к потерям, брать на себя ответственность за потенциальные убытки никто в ЕС не хотел бы.

В качестве альтернативы выдвигается идея обложить налогом на непредвиденную прибыль нынешних держателей российских активов — это преимущественно центральные депозитарии ценных бумаг Euroclear и Clearstream. Такая схема позволит Брюсселю избежать ответственности за потенциальные убытки, и по этой причине нравится лидерам ЕС больше первой опции. «Существует достаточная степень готовности работать над этим вариантом», — сказал Politico Андерс Анлид, шведский дипломат, председательствующий на переговорах стран ЕС по замороженным российским активам. Но вместе с тем он признал: полного консенсуса по этой идее нет, поскольку остаются юридические сомнения относительно права собственности на эту прибыль.

Легко сказать

Ранее Европейский центральный банк предупредил Брюссель о юридических рисках, связанных с этим шагом, отметив, что это может подорвать доверие к международной роли евро. Свои возражения нашлись и у представителей Франции, Германии и Италии. В частности, один из немецких дипломатов высказал опасения, что, если ЕС возьмет деньги ЦБ РФ или получит доход от инвестирования средств, это создаст прецедент для других — например, подкрепит претензии Польши на получение от Берлина репараций за потери во Второй мировой войне.

В этой связи предстоящий саммит совершенно не обязательно поставит точку в столь щекотливом вопросе, однако, как заметил один из евродипломатов, как минимум должен «дать рекомендации в этом отношении».

По словам американского политолога и старшего редактора издания Issue Insight Джона Кавулича, нерешительность западных стран передать российские активы Украине вместо того, чтобы тратить деньги собственных налогоплательщиков, — это «пример трусости в течение последних почти 17 месяцев».

— Они по-прежнему не решаются использовать какую-либо часть средств ЦБ РФ из-за убеждения, что другие страны, опасающиеся санкций, могут вывести средства из финансовых учреждений, расположенных в Канаде, ЕС, Великобритании, США и других странах, — рассказал он «Известиям».

На этом фоне, по его мнению, $340 млрд активов Центробанка РФ будут оставаться замороженными до тех пор, «пока правительство России не согласится выделить их на восстановление Украины и, возможно, выплатить деньги налогоплательщикам в тех странах, которые поддержали Украину, включая членов НАТО».

Впрочем, ждать этого от России было бы наивно. В Москве все попытки Запада изъять деньги страны не раз называли откровенным воровством. «Это будет прямое воровство» и «незаконный, вопиющий и, конечно, требующий соответствующего ответа» шаг, заявлял, к примеру, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом в Москве выражали уверенность в том, что у ЕС эта затея не пройдет, как бы они ни старались. Как отметил на этой неделе в интервью «Известиям» и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, «даже нелегитимное еэсовское санкционное законодательство в этом отношении однозначно: оно предусматривает возможность временного замораживания иностранных госактивов, но не их конфискацию».

Китайская специфика

Второй же важнейшей темой, обсуждение которой на саммите европейские СМИ начали анонсировать еще с весны, станут отношения Евросоюза с Китаем. Своего рода прелюдией к тому, как именно Брюсселю стоит выстраивать связи со второй экономикой мира, стала первая стратегия экономической безопасности ЕС, представленная 20 июня. В документе не оказалось упоминания КНР, однако предваряющие его ремарки не оставили сомнения, что речь именно о ней.

В этой стратегии Евросоюз, в частности, предложил усилить свой контроль в трех областях: в сфере входящих инвестиций (что подразумевает запрет или ограничения на скупку иностранными компаниями критически важных активов и инфраструктуры в Европе); в области экспортного контроля за продажей недружественным странам европейского оружия или программного обеспечения, несущего угрозу шпионажа, и, наконец, в исходящих инвестициях.

Последний пункт предполагает, что вскоре Европейская комиссия законодательно запретит европейским компаниям вкладываться в такие сферы, как передовые технологии, на территории стран, которые Брюссель относит к автократиям. Причина такого шага проста — по мнению еврочиновников, передавая слишком большую часть своих цепочек поставок на аутсорсинг таким странам, как Китай, компании подвергают возможному риску европейскую интеллектуальную собственность и национальную безопасность.

«Я думаю, важно, чтобы концепция снижения рисков и диверсификации была высечена нами в камне», — отметил агентству Reuters один из дипломатов ЕС, подразумевая политику объединения по снижению своей экономической зависимости от Китая.

Однако ряд стран Евросоюза уже дал понять, что считает эти меры излишними. Одних взволновала перспектива передачи национальных полномочий в руки Брюсселя (а страны ЕС всегда делали это со скрипом), другие задались справедливым вопросом о том, какие встречные меры в отношении европейских компаний предпримет Пекин.

Тем не менее, по словам эксперта факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найла Даггана, идея сохранения инвестиций внутри блока популярна среди широкой общественности, поэтому многие члены ЕС будут рассматривать ее в позитивном свете.

— Эта идея зародилась с COVID-19, а не с акцентом на автократические государства. К тому же государства — члены ЕС стараются не подвергаться чрезмерному воздействию цепочек поставок, которые они не могут контролировать, учитывая, насколько сильно пострадала Германия из-за ее тесных отношений с Россией. Но некоторые члены ЕС, имеющие хорошие отношения с Пекином, пока не спешат поддерживать это предложение, если в центре внимания будет Китай, — сказал эксперт «Известиям».

Таким образом, грядущий саммит ЕС имеет все шансы просто стать еще одним местом для дискуссий, и зеленый свет на предлагаемые ограничения может появиться отнюдь не в ближайшее время, подытожил Найл Дагган.