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Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
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Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кемеровский областной суд принял решение по апелляции по делу семи осужденных по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом 30 июня сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Областной суд заслушал выступления осужденных и их последнее слово. Во время заседания выступили защитники, представители гражданских ответчиков и прокурора.

После рассмотрения апелляции судья решил изменить приговор фигурантам.

«Исключить из описания преступного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ в отношении Богдановой, Судденок и Соболева о совместном нарушении требований пожарной безопасности и игнорировании участниками организованной группы согласно распределенным ролям. <...> Смягчить Богдановой Юлии Александровне наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ с 9 лет лишения свободы до 8 лет 10 месяцев. <... > По совокупности преступлений <... > назначить наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 10 месяцев», — сообщил судья.

Александру Никитину отменили наказание. Его освободили, потому что срок, который был ему назначен Заводским районным судом, истек.

При этом во время разбирательства выяснилось, что у Сергея Генина обнаружили онкозаболевание. Его освободили из-под стражи под подписку о невыезде, он отбыл наказание 25 апреля 2023 года.

Всего восемь осужденных пытались оспорить решение. В их числе бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, которой было назначено 14 лет лишения свободы, экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок (13 лет 6 месяцев), технический директор ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев (11 лет), охранник ТЦ Сергей Антюшин (8 лет), директор отвечавшего за пожарную сигнализацию ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (6 лет 6 месяцев) и сотрудник этой компании Александр Никитин (5 лет 6 месяцев), спасатели Сергей Генин и Андрей Бурсин (5 и 6 лет лишения свободы соответственно).

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Всего в уголовном деле о пожаре было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Центральный районный суд Кемерово 27 июня приговорил к 10 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего руководителя ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорий Терентьев получил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 120 тыс. рублей.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

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