Член конгресса США Марджори Тейлор Грин упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов президента в стране и назвала его армию нацистской. Об этом она написала 30 июня в комментарии к видео, на котором украинский лидер встречается с Гретой Тунберг.

«Как-то в этом всем так много смыслов в исполнении актера, который каждый день носит хаки, полностью финансируется провокаторами войны в США и который недавно отменил выборы, а также контролирует государственные СМИ и имеет в арсенале нацистскую армию», — написала она в Twitter.

Ранее, 23 июня, Зеленский заявил Би-би-си, что президентские выборы на Украине не могут быть проведены, пока на территории страны идут боевые действия. Это условие прописано в законе.

Следующие выборы президента Украины были намечены на 31 марта 2024 года. Дата (последнее воскресенье марта пятого года президентской каденции) зафиксирована в украинской Конституции и законе «О выборах президента Украины».

Однако голосование весной 2024 года может не состояться или быть отложено на неопределенный срок. Для наступления этих обстоятельств на территории Украины должен продолжать действовать режим военного положения, который был введен в феврале 2022 года.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский занимает пост с 20 мая 2019 года. На старте государственной службы он был уверен в том, что до конца его срока боевые действия в Донбассе удастся завершить. Несмотря на это, под руководством Зеленского не началась имплементация Минских соглашений, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВФУ не прекращались.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.