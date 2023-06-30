В СМИ сообщили о возможном ежегодном росте тарифов на мобильную связь

Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодного роста тарифов на пять процентов выше инфляции, о чем сообщила 30 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как уточняется, подобную меру планируют использовать для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы. Дополняется, что в правительстве признают снижение инвестиций компаний в сети на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, а также начало деградации качества услуг.

«Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей», — добавляется в публикации.

20 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России важно переходить на сети связи новых поколений. Он также подчеркнул, что нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня заявил, что к 2030 году к широкополосному интернету должны подключить 97% домохозяйств в России. При этом более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов в России были подключены к широкополосному доступу в интернет в 2022 году.

По проекту стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) к 2035 году получат доступ к скорости более 1 Гбит/с, а для 50% станут доступными 10-гигабитные каналы.

Такую скорость интернета получат почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс. человек.