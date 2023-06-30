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«Известия» показали завоеванную в ДНР трофейную иностранную технику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 30 июня показал кадры с трофейной иностранной техникой, завоеванной российскими военнослужащими в Донецкой Народной Республике.

Два бронеавтомобиля — Husky и Mastiff — оказались в распоряжении российской армии. Командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, герой России Руслан Курбанов рассказал, что один из трофейных бронетранспортеров — Husky — считается лидером среди бронеавтомобилей мирового класса. При этом, отметил Курбанов, Mastiff уступает по маневренности. Для эвакуации с поля боя подобного вооружения требуется тяжелая техника.

Трофейная техника, по словам корреспондента, может быть использована на запчасти, а найденные снаряды — для нужд военных. Бронеавтомобиль Mastiff достался российским военным в ходе боев за село Новодонецкое, передал Ольков. При этом украинские боевики не пытались его отстоять, а наоборот хотели уничтожить — они открыли по технике огонь, добавляет он.

Однако, не добивших успеха, националисты отступили, бросили технику и людей, которые в итоге сдались в плен. Так, один из военнопленных ВСУ рассказал, что, получив ранение, не смог передвигать, и его оставили в бронетехнике, где он пролежал четыре дня. Позже его нашла российская разведка, которая накормила и оказала первую медицинскую помощь.

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Ранее, 13 июня, военные подразделений группировки «Восток» российских войск захватили в бою на запорожском направлении западную технику ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что у некоторых единиц техники работал двигатель, что «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей».

Тогда же телеканал CNN сообщил, что ВСУ потеряли 15% полученных от Вашингтона бронемашин Bradley. По данным нидерландского портала Oryx, украинские войска потеряли как минимум 3600 единиц боевой техники с февраля прошлого года.

12 июня военкор «Известий» Денис Кулага сообщил о блокировке российскими военнослужащими попытки ВСУ атаковать на луганском направлении. ВС РФ ликвидировали колонну бронетехники противника в районе Белогоровки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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