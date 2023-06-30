Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов передал главе республики Алану Гаглоеву благодарность от президента РФ Владимира Путина за поддержку во время событий 24 июня. Об этом сообщили на официальном сайте президента республики 29 июня.

«Марат Кулахметов выразил благодарность президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву от имени президента РФ Владимира Путина за поддержку, которую глава Югоосетинского государства выразил во время событий 24 июня, когда в России была совершена попытка военного мятежа», — говорится в сообщении.

Ранее Алан Гаглоев заявил о полной поддержке действий российского правительства по пресечению мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» и призвал соотечественников, находящихся в составе ЧВК, не поддаваться на провокации своего руководства.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.