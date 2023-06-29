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Зеленский встретился с Гретой Тунберг

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг в Киеве. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что Тунберг прибыла в Киев в составе делегации международной рабочей группы по экологическим последствиям конфликта, созданной украинскими властями совместно с западными странами. Зеленский обсудил с Тунберг влияние последствий боевых действий на территории Украины на окружающую среду.

Тунберг поблагодарила за приглашение президента и пообещала привлекать внимание экологических общественных организаций к влиянию последствий боевых действий на экологию.

Добавляется, что на встрече сопредседатель международной рабочей группы Маргот Вальстрем заверила в солидарности с Украиной во время конфликта. Она отметила, что необходимо провести оценку ущерба окружающей среды Киева, а также разработать план ее восстановления и переходу страны к зеленой экономике.

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Ранее, 14 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что поставка США Украине танковых снарядов с обедненным ураном нанесет ущерб экологии. Она отметила, что поставки и использование снарядов с обедненным ураном в первую очередь повлияют на продовольствие, производимое в Киеве, в том числе на зерно.

За день до этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. При этом некоторые должностные лица выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи этих боеприпасов США подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

25 марта, президент России Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

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