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Захарова заявила о последствиях для США от поставок Киеву боеприпасов с ураном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Поставка США Украине танковых снарядов с обедненным ураном нанесет ущерб экологии и приведет к заражению украинского зерна. Об этом в среду, 14 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для Соединенных Штатов Америки это вообще, видимо, не проблема. Они, видимо, не видят в этом проблемы, так как считают, что, раз они на другом континенте, то поставки радиоактивных веществ, которые будут использоваться в боевых действиях, их не затронут», — заявила Захарова «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Захарова отметила, что поставки и использование снарядов с обедненным ураном в первую очередь повлияют на продовольствие, производимое на территории Украины, в том числе на зерно. При этом зараженное радиацией зерно нельзя будет экспортировать, что прямо противоречит заявлениям стран Запада об их приверженности соблюдения продовольственной безопасности, подметила Захарова.

«Но, видимо, в силу скудоумия тех, кто принимает подобные решения в англосаксонском мире, они полагают, что это их не затронет. Ну вот просто первая реакция была, ведь то самое зерно и то самое продовольствие, которое производится на территории Украины, оно же тоже будет заражено. Кому они будут это поставлять, если они каждый день говорят о продовольственной безопасности?» — подчеркнула она.

Ранее, 13 июня, газета The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена согласилась на передачу снарядов Киеву после нескольких недель внутренних дебатов о том, какими боеприпасами оснастить танки Abrams, которые Вашингтон передает Киеву.

О подобном решении ранее объявила Великобритания. Так, о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи. Тогда он указал, что вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

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Позднее заместитель официального представителя Генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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