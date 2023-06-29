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Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
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Российские спортсмены отстранены от участия в любых турнирах и матчах, проходящих в Чехии. Такое решение принято правительством республики на заседании 28 июня, сообщает интернет-журнал sport.cz со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров.

Запрет касается «участия отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Российскую Федерацию, в спортивных соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики». При этом чешские спортсмены тоже не могут участвовать в соревнованиях на территории России.

Инициаторами запрета выступили спортивные союзы. Его поддержало руководство Национального агентства спорта.

Теперь Россия фактически не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею в 2024 году, который пройдет в Чехии.

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Ранее, 25 июня, чешский новостной портал Zprávy Aktuálně сообщил, что олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в июле выступит в Европарламенте, где потребует отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых международных турнирах.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс 20 июня указал на отсутствие решения по вопросу участия спортсменов из РФ в Олимпиаде.

При этом 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

Еще в феврале этого года МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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