Гашек призовет Европарламент исключить россиян и белорусов из турниров

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в июле выступит в Европарламенте, где потребует отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых международных турнирах. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил чешский новостной портал Zprávy Aktuálně.



«Пока русские и белорусы не дистанцируются от конфликта на Украине, мы не должны допускать их к нашим соревнованиям. Я полагаю, что прежде всего речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже (в 2024 году. — Ред.)» — сообщил чешский хоккеист изданию.

В материале указано, что Гашек планирует встретиться с наиболее влиятельными депутатами, чтобы обсудить с ними решения отдельных спортивных федераций, которые одобрили возвращение спортсменов из России и Белоруссии на старты.

Ранее, 20 июня, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс указал на отсутствие решения по вопросу участия спортсменов из РФ в Олимпиаде.



28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого, еще в феврале, МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.