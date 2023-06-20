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МОК указал на отсутствие решения по вопросу участия спортсменов из РФ в Олимпиаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
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Вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже, еще не решен. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс во вторник, 20 июня.

«Я могу вам напомнить, что мы пока не принимали никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже», — сказал Адамс на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале МОК.

Он также подчеркнул, что позиция международной организации по поводу украинских и российских спортсменов не изменилась.

«Мы выражаем солидарность украинским спортсменам, в то время как российские спортсмены выступают в нейтральном статусе», — сказал Адамс.

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28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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