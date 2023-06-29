Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Житель города Стаханов Луганской Народной Республики был задержан по факту передачи сведений военного характера Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно в четверг, 29 июня.
Фигурант получал задания от иностранной разведки с февраля 2022 года. В ходе исполнения поручений мужчина обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники российской армии в зоне спецоперации. Данные он передавал посредством мессенджера.
На представленных кадрах житель Стаханова дает признательные показания.
«Я собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о военных объектах по городу Стаханову <...> Они меня заагитировали, я передавал им информацию», — рассказал задержанный.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Следственные действия продолжаются.
Ранее, 27 июня, жителя Нальчика задержали при выезде на Украину через Белоруссию за попытку примкнуть к Вооруженным силам Украины.
До этого, 26 июня, жителя Приамурья задержали за госизмену. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.