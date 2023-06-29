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Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам

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Фото: ФСБ РФ
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Житель города Стаханов Луганской Народной Республики был задержан по факту передачи сведений военного характера Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно в четверг, 29 июня.

Фигурант получал задания от иностранной разведки с февраля 2022 года. В ходе исполнения поручений мужчина обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники российской армии в зоне спецоперации. Данные он передавал посредством мессенджера.

На представленных кадрах житель Стаханова дает признательные показания.

«Я собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о военных объектах по городу Стаханову <...> Они меня заагитировали, я передавал им информацию», — рассказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Следственные действия продолжаются.

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Ранее, 27 июня, жителя Нальчика задержали при выезде на Украину через Белоруссию за попытку примкнуть к Вооруженным силам Украины.

До этого, 26 июня, жителя Приамурья задержали за госизмену. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

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