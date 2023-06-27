Жителя Нальчика задержали при выезде на Украину за попытку примкнуть к ВСУ
Жителя Нальчика задержали при выезде на Украину через Белоруссию за попытку примкнуть к ВСУ. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в ФСБ.
На кадрах видно, как сотрудники ведомства выводят задержанного из автозака и ведут в здание управления ФСБ в Кабардино-Балкарской Республике. В ходе допроса он раскаялся в содеянном.
«Просто я повелся на всякую эту пропаганду касаемо СВО. Большое спасибо нашим спецслужбам, что сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы не повторили все ошибки, которые я совершил. Особенно обращаюсь к молодежи: не ведитесь на эти провокации», — рассказал мужчина.
Задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, для этого он вышел на связь с членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины. «Новобранцу» было рекомендовано купить медикаменты — у задержанного нашли обезболивающие, психотропные и транквилизирующие препараты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; «Государственная измена»).
Ранее, 26 июня, жителя Приамурья задержали за госизмену. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.