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Жителя Приамурья задержали за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жителя Приамурья задержали за госизмену. Он посылал деньги на закупку дронов и военной техники для украинских националистов, о чем в понедельник, 26 июня, сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области, гражданина России, проживающего на территории Амурской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России», — отмечается в сообщении.

Ведомство установило, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («государственная измена»), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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Ранее, 21 июня, по подозрению в госизмене задержали жителя Хабаровского края. Мужчина переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для украинских националистов.

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