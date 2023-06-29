Российским документалистам предложили стать членами американской киноакадемии

Российским режиссерам-документалистам Максиму и Евгении Арбугаевым предложили стать членами Академии кинематографических искусств и наук США. В 2023 году их кинолента «Выход» была номинирована на премию «Оскар». Картина претендовала на награду в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», но «Оскар» достался индийскому кино, передает телеканал «Известия». Организация разослала почти 400 приглашений в разные подразделения своей академии. Арбугаевым предлагают членство в подразделении документальных фильмов.

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