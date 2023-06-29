Очевидцы задержания сына Вучича возмутились действиями косовской полиции

Задержание сына президента Сербии Александра Вучича Данило требует должной реакции. Оно проливает свет на беззащитность сербов в Косово, о чем в четверг, 29 июня, в беседе с «Известиями» рассказала очевидица инцидента жительница Грачаницы Александра Маркович.

«Я думаю, что этого не должно было случиться, и я думаю, что это большое предупреждение, и я думаю, что все должны отреагировать, потому что никто не защищает сербов, они могут не соответствовать их характеристикам», — поделилась она.

Другая жительница Грачаницы Юлия Михайлович призналась, что так или иначе была рада видеть Данило Вучича в своем городе.

«Но когда я услышала, что полиция остановила его и преследовала, мне это не понравилось, и я осуждаю это», — отметила она.

Полиция Косово задержала Данило вечером 28 июня, когда тот направлялся до Грачаницы через Приштину.

Причиной стала футболка с надписью «Не сдаваться», которую молодой человек надел на Видовдан — сербский национальный праздник. Таким образом Данило поддержал своих соотечественников в Косово.

Тем же днем доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Путятин заявил, что задержание сына президента Сербии в непризнанном Косово правоохранительными органами — пример эскалации неразрешенного конфликта.

Так, по мнению Путятина, важную роль сыграла надпись на футболке Вучича-младшего, которая показывает продолжающуюся поддержку со стороны официального Белграда по отношению к сербам, страдающим от репрессий Приштины.

Обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.