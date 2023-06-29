Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта

Задержание сына президента Сербии Данилы Вучича в непризнанном Косово правоохранительными органами — пример эскалации неразрешенного конфликта, однако подобные ситуации происходят не в первый раз. Об этом в среду, 28 июня, в беседе с «Известиями» заявил историк, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Путятин.

«Подобного рода инциденты уже происходят не в первый раз, нередко было, когда за ту или иную национальную символику косовские полицейские и специальные силы задерживали сербов, приезжающих в край», — объяснил историк.

В данном случае, по мнению Путятина, важную роль сыграла надпись на футболке Данилы Вучича, которая показывает продолжающуюся поддержку со стороны официального Белграда по отношению к сербам, страдающим от репрессий Приштины.

Кроме того, как заметил историк, триггером стал и сам день: 28 июня — национальный праздник, день Косовской битвы 1389 года, которая считается поворотным моментом в истории всего сербского народа.

«Власти в условиях накаленной обстановки в очередной раз пошли на обострение ситуации. Это пример эскалации того конфликта, который по-прежнему не разрешен в крае», — заключил Путятин.

Ранее в этот день стало известно о том, что косовская полиция остановила автомобиль Данилы Вучича за футболку с надписью «Сдача невозможна». В ней он прошел через Приштину до Грачаницы.

Обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

Позже, 22 июня, Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.