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Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с РФ по региональной группировке войск
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Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с РФ по региональной группировке войск

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Фото: Министерство обороны РФ
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Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о деятельности региональной группировки войск. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Ратифицировать протокол между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в Минске 3 декабря 2022 года», — сказано в тексте документа.

Закон подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Нижняя палата белорусского парламента 28 июня приняла законопроект о ратификации соглашения между Белоруссией и Россией, которое подразумевает создание учебно-боевых центров совместной подготовки военных вооруженных сил двух стран. Как пояснили в парламенте, международный договор регулирует вопросы создания и работы учебно-боевых центров на базе воинских частей обеих сторон.

До этого, 5 января, белорусское минобороны заявляло о продолжении наращивания региональной группировки сил Белоруссии и России.

19 декабря 2022 года во время переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений «в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации».

25 марта 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. 27 июня Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия в республику уже завезена.

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