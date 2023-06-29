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Эксперт по выживанию дал советы для собирающихся в тайгу

Эксперт Макеев: к поездке за пределы цивилизации следует тщательно готовиться
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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
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Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что перед тем, как отправиться в поездку за пределы цивилизации, следует подготовиться к худшему сценарию развития событий, даже если вероятность этого крайне мала.

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в среду 28 июня, эксперт посоветовал взять в поездку еду, воду, лекарства, а также средства для разведения огня. Это поможет закрыть базовые потребности, и дождаться помощи будет проще.

Кроме того, важно одеваться в самую яркую одежду из гардероба, чтобы спасатели могли быстрее обнаружить потерявшегося путешественника.

Макеев подчеркнул, что до детей важно донести, что прятаться в лесу нельзя ни в коем случае, пишет сайт aif.ru. Спасатели и психологи рассказывают: бывает, потерявшийся ребенок намеренно не откликается на зов. Дети зачастую объясняют это тем, что боялись гнева родителей. Иногда такие страхи приводят к трагедии, поскольку спасатели редко проходят дважды одни и те же территории, чтобы увеличить площадь поисков.

Ранее 28 июня спасатели обнаружили живым мальчика, который потерялся в тайге в Амурской области. Мальчика обнаружили в лесу Архаринского муниципального округа. Он находился в труднодоступной местности, сообщает телеканал «Звезда».

Мальчик рассказал, что за проведенное в лесу время он не ел и не пил, хотя испытывал жажду, отмечает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.

Ребенок пропал 27 июня, пишет ИА Регнум. Отмечается, что он был с отцом на охоте, но отошел от него и потерялся. Днем поиски усложнялись плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

В этот же день стало известно, что собака пришла ночью к пропавшему ребенку и своим запахом отпугнула медведицу с медвежатами. В 700 м от места их ночевки располагается берлога медведицы с медвежатами, однако звери, чуя запах пса, не стали подходить к ребенку. Собака лежала рядом с мальчиком и не оставляла его до тех пор, пока его не нашли, отмечает «Газета.Ru».

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова сообщала «Известиям», что в поисках мальчика участвовали вездеход с полицией и МЧС. С момента пропажи ребенка отец ходил по тайге и самостоятельно искал сына.

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